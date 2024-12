Lebron James, Davis e Redick dividem a culpa de má fase do Lakers

"Tem que haver alguma responsabilidade. E é fácil não querer a responsabilidade, principalmente quando isso é constrangedor. Eu me sinto envergonhado. Todos nós estamos envergonhados. Não foi um jogo em que achei que tivemos a luta certa, o profissionalismo certo", disse Redick. Nas seis derrotas recentes, a média da diferença de pontos foi de 21,8.

Quem também absolveu as críticas foi o astro Lebron James. Jogador mais velho da NBA, prestes a completar 40 anos, James encerrou uma sequência negativa de 20 arremessos de três errados seguidos. Mesmo assim, ficou longe de seus melhores aproveitamentos no quesito, com uma tentativa certa em quatro.

Ao ser questionado sobre as falas do treinador, Lebron não rebateu: "Tudo o que ele disse, eu concordo 100%".

"Não é culpa do técnico. É definitivamente nossa culpa, com certeza", disse o craque da franquia.

Outro que assumiu a culpa pela sequência foi Anthony Davis. Candidato a MVP no início da temporada, assumiu a maior parte da culpa ao dizer que "achava que tudo começava com ele".

"Se eu jogar melhor, os rapazes jogarão melhor. Definitivamente, eu assumo a responsabilidade. Simplesmente não estive presente para a equipe no lado ofensivo", completou.