Santo André vence São José na abertura do returno da LBF

Teve rodada de abertura do segundo turno da temporada regular da Liga de Basquete Feminino de 2025 nesta quinta-feira (1º). Jogando fora de casa, no ginásio do Teatrão, o Santo André vingou o revés da última semana e derrotou o São José por 80 a 63.

O grande destaque da partida foi a jovem pivô Giovanna, do Santo André, que anotou 20 pontos e marcou o recorde pessoal de 15 rebotes. A atuação no garrafão rendeu 28 de eficiência e o primeiro Troféu de Melhor Jogadora da Partida da carreira da jovem de 19 anos e 1,90m. Ao lado dela, Marcella e Ineidis Casanova se destacaram com 15 pontos, cada. A cubana, inclusive, teve seu segundo duplo-duplo seguido ao dar 11 assistências e tornar-se a quarta atleta na história da LBF a ultrapassar a marca das 800 na carreira.

As donas da casa tiveram 20 pontos da ala colombiana Jenifer Muñoz e o duplo-duplo da ala Mayara, que atuou em todos os 40 minutos e marcou 14 pontos e 11 rebotes. Manu Rios, que foi a MVP do jogo do primeiro turno, foi limitada a apenas 6 pontos.