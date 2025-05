Rudy Gobert e Anthony Edwards despacham Luka Doncic e Lebron James nos Playoffs da Conferência Oeste

Mesmo com aproveitamento fraco nos arremessos de longa distância (7/47 nas bolas de três), o Timberwolves controlou o jogo defensivamente com sua presença física. "Não arremessamos bem, mas fomos o time mais forte mental e fisicamente", avaliou o técnico Chris Finch. "Sabíamos que éramos bons nos últimos quartos contra esse time. Bastava algumas bolas caírem" - e caíram na hora certa.

Anthony Edwards anotou 15 pontos e 11 rebotes. Ao lado de Gobert, ajudou os Wolves a vencerem três jogos consecutivos e encerrar a primeira participação de LeBron James e Luka Doncic juntos nos Playoffs.

LeBron, que somou 22 pontos, sete rebotes e seis assistências, evitou falar em aposentadoria após a derrota. "É algo sobre o qual vou me sentar com minha esposa e meu grupo de apoio para conversar. Para ser honesto, não sei a resposta agora", disse. Ele tem uma opção contratual de US$ 56,2 milhões para a próxima temporada e pode renovar com os Lakers para jogar seu 23º ano na liga — o que quebraria o recorde de longevidade da NBA. Hoje, ele já o detentor do recorde de mais partidas na pós-temporada

Com a derrota, os Lakers chegam a sua segunda eliminação seguida na primeira rodada, apesar da chegada de Doncic após a troca envolvendo Anthony Davis. "Tentamos fazer funcionar com o que tínhamos, mas ficamos um pouco aquém", reconheceu o técnico JJ Redick.