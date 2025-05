Bauru vence Paulistano em SP e empata a série de oitavas

Mais NBB

No duelo de Corinthians, o tradicional clube paulista levou a melhor no terceiro jogo da série de oitavas de final do NBB 2024/2025. Jogando fora de casa, no Ginásio Poliesportivo Arnão, o alvinegro derrotou o time gaúcho por 92 a 80 e pulou à frente na série (2 a 1). Destaque para Melvin Johnson, que anotou 20 pontos, e Elinho, que registrou um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes. Vale ressaltar que o Corinthians terá a chance de definir a classificação às quartas em casa, no Jogo 4, diante do União Corinthians.

Já o Brasilía Basquete, que teve a quarta melhor campanha na primeira fase do NBB, se manteve vivo na série contra o São Paulo. A equipe do Distrito Federal venceu o Jogo 3 em casa, na Arena BRB Nilson Nelson, por 86 a 81. O confronto segue com o time paulista em vantagem de 2 a 1 e o quarto duelo será no Ginásio do Morumbi.