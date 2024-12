Warriors tem desfalques de astros para a partida contra o Houston Rockets

O Golden State Warriors não irá contar com as estrelas Stephen Curry e Draymond Green para o jogo de hoje (5), contra o Houston Rockets, em casa.

Curry ficará de fora pela segunda vez em quatro jogos por causa do que a equipe chamou de "gerenciamento de lesão bilateral no joelho". Quando o Golden State foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder, o astro ficou de fora com dores no joelho.

Curry disse que não estava preocupado com a lesão, mas reconheceu que sem os cuidados necessários, ela tem potencial de se tornar um problema maior. Disse ainda que ele e o Warriors estavam tentando se antecipar ao problema, mas que não tinha certeza se teria que ficar de fora dos próximos jogos como precaução.