Jalen Brunson dá show, faz o game-winner e fecha a série para os Knicks contra os Pistons

Uma noite mágica para Jalen Brunson e para o New York Knicks nesta quinta-feira (1º). O astro do time nova-iorquino teve uma atuação de gala, coroada com a cesta da vitória nos segundos finais da partida, por 116 a 113, que fechou a série de playoffs contra o Detroit Pistons em 4 a 2.

Além da bola tripla convertida no final do jogo, Jalen Brunson somou 40 pontos, sete assistências e quatro rebotes para classificar os Knicks à semifinal da Conferência Leste da NBA. O adversário da próxima fase será o Boston Celtics, atual campeão, que venceu a sua série contra o Orlando Magic por 4 a 1.

Com emoção do começo ao fim, a partida esteve aberta para os dois times saírem com a vitória na Little Caesars Arena, em Detroit. Os Knicks saíram à frente no quarto inicial, vencendo por 37 a 23. No entanto, os Pistons reagiram no período seguinte e viraram o placar em 61 a 59.