NBA: LeBron James chega ao fim de contrato com os Lakers e pondera aposentadoria

Frustrado após a eliminação dos Los Angeles Lakers no primeiro round dos playoffs para o Minnesota Timberwolves na noite desta quarta-feira, LeBron James deixou seu futuro em aberto na NBA. O veterano de 40 anos tem uma player option (quando o atleta pode decidir se quer ou não renovar com o time) no valor de US$ 52,6 milhões (R$ 295 milhões) para permanecer nos Lakers para a próxima temporada. Ele tem até o dia 29 de junho para aceitar a renovação ou então seguir a carreira como agente livre. A aposentadoria não está descartada.

Questionado pela imprensa sobre o futuro, o astro disse que não sabe se seguirá jogando por mais tempo e que a decisão será tomada em conjunto com a família.

"Não tenho resposta para isso. Vou sentar com minha família, minha esposa e meu grupo de apoio e conversar sobre o assunto para ver o que acontece. E também ter uma conversa comigo mesmo sobre por quanto tempo quero continuar jogando", explicou.