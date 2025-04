Com drama no fim, Flamengo faz 2-1 na série contra o Caxias

O Flamengo precisa de apenas mais uma vitória para se classificar às quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta terça-feira (29), o Mengão recebeu o Caxias no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, venceu por 80 a 77 e abriu 2-1 na série de oitavas de final.

Ruan foi o destaque da partida. O jogador do Flamengo foi cestinha e anotou duplo-duplo no confronto com 23 pontos e 15 rebotes. Alexey e Williams marcaram 10 pontos cada um. Do lado do Caxias, Vini Chagas e Isaac se destacaram ofensivamente, ambos com 18 pontos.

O próximo confronto entre Flamengo e Caxias pode ser o último da série em caso de vitória rubro-negra. O quarto jogo entre as equipes está marcado para a sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Ginásio do Sesi-Caxias do Sul.