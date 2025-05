Rockets vence Warriors e se mantém vivo nos playoffs

Entre os destaques individuais do Houston Rockets, Fred VanVleet, Amen Thompson e Dillon Brooks comandaram o ataque com 26, 25 e 24 pontos cada. Já Alperen Segun ficou perto de registrar um triplo-duplo, com 15 pontos, nove assistências e nove rebotes.

Por outro lado, as duas principais estrelas dos Warriors tiveram uma noite abaixo do esperado. Stephen Curry anotou 13 pontos e sete assistências, enquanto Jimmy Butler teve oito pontos e cinco rebotes. Moses Moody foi quem liderou a equipe com 25 pontos. Ademais, o brasileiro Gui Santos atuou por 18 minutos e registrou sete pontos, dois rebotes e duas assistências.