Minas e Franca encaminham vagas nas quartas de final do NBB

Minas e Sesi Franca deram mais um passo rumo às quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Em confrontos válidos pela segunda partida nos playoffs da competição, ambas equipes venceram seus adversários e abriram 2-0 na série de oitavas de final. Nesta terça-feira (29), a Tempestade fez 88 a 65 no Mogi, enquanto o Rolo Compressor bateu o Pato por 84 a 65.

Minas x Mogi

Wini Silva foi o principal pontuador do Minas com 16 pontos. Ele ainda anotou nove rebotes e três assistências para ficar com 19 de eficiência. Juan Pablo Arengo e Rafa Mineiro também tiveram boas participações, com 14 e 13 pontos, respectivamente. "Corrigimos o que tinha de ser corrigido da última partida. Hoje viemos concentrados e com energia. Para fechar a série na quinta-feira vai ser preciso a mesma entrega, a mesma concentração, e aí vamos conseguir fazer um bom jogo", afirmou o pivô.

Primeiro colocado da temporada regular com apenas cinco derrotas em 34 partidas, o Minas pode fechar a série em 3-0 e carimbar sua vaga nas quartas de final nesta quinta-feira (1º). O duelo acontece novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a partir das 18h (de Brasília).