Minas e Franca avançam às quartas de final do NBB 2024/2025

O NBB 2024/2025 conheceu, nesta quinta-feira (1º), os dois primeiros times classificados às quartas de final da competição. Jogando em casa, na Arena UniBH, o Minas Tênis Clube venceu o Mogi Basquete por 76 a 57 e fechou a série em 3 a 0. Da mesma forma, o Sesi Franca selou a classificação vencendo a terceira partida contra o Pato Basquete por 101 a 82. Já o Unifacisa venceu o Jogo 4 contra o Pinheiros por 86 a 79 e empatou a série.

Time de melhor campanha durante a temporada regular, o Minas sobrou na série contra o Mogi (16º). A equipe mineira largou à frente com vitória fora de casa por 85 a 72. Em seguida, triunfou em casa por 88 a 65 e abriu 2 a 0 no confronto. Para garantir a classificação hoje, o Minas contou com uma boa atuação coletiva. Ao todo, cinco atletas atingiram dígitos duplos na pontuação, com destaque para Wini Silva que além de anotar 10 pontos também pegou 10 rebotes. Pelo lado do Mogi, Moreira foi quem mais lse destacou com 15 pontos e 14 rebotes.

Por sua vez, o atual tricampeão do NBB Sesi Franca, começou a série contra o Pato Basquete com uma vitória suada fora de casa por 96 a 91. Time com a terceira melhor campanha na primeira fase, o Franca fez valer o mando de quadra nestes dois jogos seguintes, vencedo por 84 a 65 e passando dos 100 pontos hoje. Lucas Dias foi o principal pontuador da equipe no terceiro e decisivo duelo, com 24 pontos. Enquanto Barnes liderou o Pato com 31 pontos.