Boston Celtics e Indiana Pacers fecham a série e Knicks perdem a chance contra o Pistons

Três franquias tiveram a chance de selar a vaga para as semifinais da Conferência Leste nesta terça-feira (29). O New York Knicks, jogando em Nova Iorque, desperdiçou a chance de matar a série contra o Detroit Pistons, enquanto o Boston Celtics e o Indiana Pacers despacharam Orlando Magic e Milwaukee Bucks no jogo 5.

Primeiro dos confrontos do dia foi de fortes emoções, overtime e confusão. O Pacers buscou uma vantagem de 7 pontos do Bucks faltando 40 segundos para acabar a prorrogação, conseguindo a virada e despachando o time de Giannis Antetokounmpo com 4 a 1 na série.

Após a partida, o astro grego e o armador Tyrese Haliburton tiveram um sério desentendimento com direito a mão na nuca e intervenção de outros jogadores. O pai do jogador do Pacers, inclusive, foi flagrado falando algo para Giannis ao final do confronto, até ser afastado por um profissional do Bucks. O Indiana Pacers avança para enfrentar o líder Cavs, que varreu o Miami Heat.