Harden desequilibra e Los Angeles Clippers força jogo 7 na série contra o Denver Nuggets

Teremos o primeiro jogo 7 da temporada na NBA. Na noite desta quinta-feira (1), em Los Angeles, o Clippers venceu o Denver Nuggets por 111 a 105, empatando a série em 3 a 3. Com o resultado, a decisão da série ficou para sábado (3), em jogo decisivo na Ball Arena, em Denver.

Em um confronto de vida ou morte, o técnico Tyronn Lue apostou em estratégia, conversa e mudanças pontuais para manter o Clippers vivo nos playoffs. Na véspera do duelo, ele ligou individualmente para os jogadores, reforçando a confiança do grupo e a importância da união. Em quadra, seu plano deu resultado: James Harden brilhou com 28 pontos (10 de 20 nos arremessos) e liderou a equipe ao lado de Kawhi Leonard, que somou 27 pontos e 10 rebotes. Norman Powell também teve atuação decisiva, com 24 pontos, no que foi sua melhor exibição da série.

A virada no jogo começou no intervalo, quando Lue tirou Kris Dunn e colocou Nicolas Batum. A entrada do francês deu mais fluidez ao ataque, abriu espaço para Harden e dificultou as dobras de marcação do Denver. Além disso, Batum teve papel defensivo crucial, sendo o primeiro jogador a marcar tanto Jamal Murray quanto Nikola Jokic em pelo menos 15 posses de meia quadra em um mesmo jogo de playoffs. Segundo o Genius IQ, ele marcou Murray 25 vezes e Jokic em 16.