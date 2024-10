Anderson Varejão entra para o Hall da Fama de Cleveland

O brasileiro Anderson Varejão é o mais novo membro do Greater Cleveland Sports Hall of Fame, entidade que homenageia personalidades na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. O ex-pivô defendeu o Cleveland Cavaliers por 13 temporadas na NBA, disputando playoffs em cinco delas com a franquia. Varejão foi imortalizado na Turma de 2024 ao lado de outras quatro celebridades: Wayne Embry, também do basquete, Holly Koester, atletismo, a joqueta Cheryl White e Jim Donovan, da imprensa.

Embaixador Global e Consultor de Desenvolvimento da franquia, o eterno camisa 17 dos Cavs se emocionou em seu discurso. "Cheguei sem saber por quanto eu ficaria aqui. Ficou muito honrado e grato à cidade, pelo carinho dos fãs, ao Cleveland Cavaliers e ao Hall of Fame por viver esse momento tão especial. Quero agradecer aos Cavs, que sempre me deram tudo que eu precisava para chegar onde cheguei. or uma franquia cinco estrelas, que me proporcionou tudo que era necessário dentro e fora de quadra nos 13 anos maravilhosos em que vesti essa camisa", disse o brasileiro.

Big Z

"Agradecer aos meus companheiros, funcionários, técnicos, imprensa, todos que, de alguma maneira, me ajudaram nessa trajetória. Estou muito feliz em ser homenageado ao lado de nomes tão importantes. Agradeço ao 'Big Z' por ter sido mais do que um colega de time, por ter sido o meu mentor e alguém que se tornou mais do que um amigo, um irmão que o basquete me deu. É muito bom poder viver isso ao lado da minha família, de amigos, de me sentir um filho dessa cidade que me recebeu de braços abertos". Big Z é Zydrunas Ilgauskas, lituano que também marcou história no Cleveland Cavaliers, presente à cerimônia. Austin Carr e Campy Russell, entre outros, também prestigiaram os homenageados.