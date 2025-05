Kamilla Cardoso fala sobre ser referência na seleção: 'Uma honra'

Com a chegada do "Tour Brasil na W", os holofotes se voltaram para a pivô Kamilla Cardoso, do Chicago Sky. Escolhida para o time ideal de calouras da última edição da WNBA, a mineira de Montes Claros vem sendo a maior esperança do basquete feminino brasileiro. Kamilla, porém, encara as expectativas traçadas sobre ela como "uma honra".

"Eu entrei na seleção faz pouco tempo, então para mim é muito importante ver a quantidade de brasileiros que me apoiam, estão torcendo por mim e acreditam no meu potencial. Eu sei que eu passei a maior parte do meu tempo jogando basquete aqui no Estados Unidos e nunca joguei muito no Brasil, mas saber que existem pessoas ai que me apoiam e acreditam no potencial da seleção é muito importante para mim, me deixa muito feliz", comentou a atleta de 24 anos.



A série de amistosos contra o Chicago Sky, na sexta-feira (2), e o Indiana Fever, no domingo (4), também marcará os primeiros compromissos da seleção sob o gerenciamento de Pokey Chatman, que deverá estar na arquibancada. Para Kamilla, a chegada de uma técnica vinda da WNBA será importante. "Eu sei que ela vai fazer um trabalho maravilhoso com a nossa seleção e vai ajudar a gente evoluir".