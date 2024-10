Liberty vence o Jogo 3 das finais e se aproxima do título da WNBA

O último período, então, ganhou ares de tensão e ambas equipes trocaram lideranças curtas. O New York Liberty cresceu e abriu quatro pontos de vantagem com apenas 55 segundos no relógio. Com uma sequência de uma bandeja e dois lances livres, o Minnesota Lynx até chegou a empatar o jogo em 77 a 77. Porém, praticamente no estouro do cronômetro, Sabrina Ionescu acertou uma bola de três e deu a vitória para as visitantes.

A série

Dono da melhor campanha da temporada regular da WNBA, o New York Liberty jogou as duas primeiras partidas das finais em casa, no Barclays Center. Todavia, foi o Minnesota Lynx quem venceu a primeira partida da decisão, após uma vitória espetacular por 95 a 93 com direito a prorrogação.

Na sequência, o Liberty se recuperou e venceu o segundo jogo por 80 a 66 e deixando tudo igual na série. Agora, com a vitória fora de casa, a equipe nova-iorquina terá duas chances para conquistar o título inédito da franquia. A primeira delas acontece nesta sexta-feira (18), novamente no Target Center em Minneapolis.