Raulzinho explica saída na NBA e preferência por retorno à Europa

Em sua última temporada na liga, Raul atuou em 48 partidas, apenas uma delas como titular, com média de 10,5 minutos atuados, 3,3 pontos 1,0 rebotes e 1,6 assistências. Foi a sua menor minutagem desde a temporada 2016/2017, quando ainda atuava pelo Utah Jazz e saiu do banco em todas as 40 oportunidades que atuou. Naquela ocasião, o Cavaliers foi o quarto colocado na classificação da Conferência Oeste e caiu para o New York Knicks na primeira rodada dos playoffs.

"Esse foi o motivo de eu querer jogar na Europa e esse ser meu primeiro objetivo. Lógico que mais para frente, às vezes no final da carreira, se aparecer a oportunidade, eu quero poder voltar a jogar na NBA. Mas o meu objetivo e foco agora, até por essa minha felicidade, meu amor pelo basquete, é estar jogando e ser parte de um time. Saber que, se eu jogar bem, vou jogar mais no próximo jogo. Se eu jogar mal, também vai ter um cara atrás de mim para pegar meu espaço. Essa competição que eu amo do basquete e que na NBA eu estava perdendo um pouco disso", completou.

Bagagem

A temporada 2024/2025 do NBB contará com sete atletas que já tiveram passagens pela NBA: Raulzinho (Pinheiros), Vitor Faverani (São Paulo), Alex Garcia (Bauru), Leandrinho (R10 Score Vasco da Gama), Scott Machado (KTO Minas), Luis Montero (KTO Minas) e Didi Louzada (Sesi Franca). O novo armador do Pinheiros falou sobre a importância de ter tantos atletas tendo atuado na principal liga do mundo para o desenvolvimento do NBB e do basquete brasileiro.

"A NBA é o auge do basquete. É muito difícil se manter lá. Lembro que uma coisa que o Varejão falou comigo que é muito difícil se manter na NBA. Eu acho que ter atletas que passaram por lá, que puderam experenciar isso, puderam jogar no maior nível de basquete que existe no mundo, com certeza traz muita qualidade para o basquete brasileiro e é um número legal. Não são todos os países que podem ter essa quantidade de atletas que jogaram na NBA".

Evolução da liga

Por fim, Raul comentou sobre o desenvolvimento do NBB durante os anos em que ficou fora. O armador participou de três temporadas do maior campeonato de basquete do país, entre 2008 e 2011, sempre pelo Minas Tênis Clube. O jogador jogou sete jogos em 2008/2009 e atuou em 31 oportunidades em 2009/2010. Em sua última temporada na liga antes de ir à Europa, ele fez 31 jogos e registrou médias de 12,6 pontos, 2,9 rebotes e 2,2 assistências, com 29 minutos.