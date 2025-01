Trump vai retirar EUA do Acordo de Paris pela segunda vez

O que aconteceu?

Segunda saída em uma década. O novo governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (20) que pretende retirar pela segunda vez os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, o que representa uma rejeição aos esforços globais para combater o aquecimento do planeta. "O presidente Trump vai se retirar do Acordo de Paris", afirmou documento da Casa Branca logo após o republicano prestar juramento.

Saída dos EUA era esperada. Trump também retirou os EUA do Acordo de Paris durante seu primeiro mandato, embora o processo tenha levado anos e tenha sido imediatamente revertido pela presidência de Joe Biden em 2021. Desta vez, a retirada pode ser concluída mais rapidamente - em até um ano - já que Trump não estará vinculado ao compromisso inicial de três anos do acordo.

O que isso significa?

Impacto nos esforços globais contra a crise a climática. Os EUA são atualmente o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, atrás apenas da China, e sua saída enfraquece a ambição global de reduzir essas emissões, causadas especialmente pelos combustíveis fósseis.

Los Angeles em chamas e recorde de temperatura. Anúncio acontece enquanto incêndios intensificados pelas mudanças climáticas devastam o sul da Califórnia e após o ano mais quente já registrado no planeta, durante o qual dois grandes furacões - Helene e Milton - devastaram o sudeste dos Estados Unidos.