O que esperar do governo Trump para o clima e a energia limpa?

"A vitória de Trump representa um obstáculo real à luta global contra as mudanças climáticas", afirma Alice Hill, pesquisadora do think tank americano Council on Foreign Relations (CFR). "Sob a liderança do presidente Trump, é quase certo que os Estados Unidos vão retroceder nos esforços globais e domésticos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentando a produção de combustíveis fósseis."

Foco nos combustíveis fósseis

Trump anunciou planos para turbinar a exploração de petróleo e gás natural, reduzir restrições ambientais e enfraquecer incentivos para energia renovável e veículos elétricos. Essa estratégia ecoa o polêmico "Projeto 2025", um manual de 900 páginas publicado pela ultraconservadora Heritage Foundation. Embora Trump tenha se distanciado publicamente do plano, vários de seus autores foram nomeados para cargos importantes do futuro governo.

"Não temos ilusões de que este não será um governo destrutivo", disse Rachel Cleetus, diretora de políticas para clima e energia da União de Cientistas Preocupados, com sede nos EUA. "Ele é anticientífico em sua essência."

"Trump e seus apoiadores veem o petróleo e o gás como fundamentais para a força global dos EUA", explica Clarence Edwards, do think tank E3G. Em sua primeira presidência, Trump já havia liberado a exploração de áreas protegidas, como o Refúgio Nacional do Ártico, e incentivado a construção de oleodutos controversos, como o Keystone XL.

Na última quarta-feira (15), Chris Wright, indicado por Donald Trump para chefiar o Departamento de Energia, defendeu em sua audiência de confirmação no Senado reconheceu a mudança climática como "um fato". Apesar disso, reforçou seu apoio às energias fósseis, alinhado ao histórico de sua empresa, Liberty Energy, voltada para o setor de gás e petróleo de xisto.