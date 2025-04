Papa Francisco deixa um legado para o clima do planeta e para a Amazônia

Como líder espiritual de cerca de 1,4 bilhão de católicos, o santo padre Francisco defendeu medidas em defesa da Amazônia e contra as mudanças climáticas. Ao assumir o cargo, em 2013, escolheu seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, devido a sua ligação com os animais e o meio ambiente. Um nome que incorpora parte de seu legado.

Ao longo de seus 12 anos como chefe da Igreja Católica, levantou insistentemente o problema do aquecimento global causado pelo homem pela queima de combustíveis fósseis e encorajou as pessoas e líderes mundiais a combater as mudanças climáticas. A proteção ambiental foi um tema recorrente no papado de Francisco. Ele frequentemente associava a proteção do meio ambiente com a proteção aos mais vulneráveis. Em sua homilia inaugural em 2013, discutiu o que significava ser um protetor: "Significa respeitar cada uma das criaturas de Deus e respeitar o meio ambiente em que vivemos."

A Laudato Si' de 2015 foi uma carta encíclica muito aguardada pois trataria de mensagens sobre o clima do planeta, de como devemos cuidar da nossa casa comum. Essa encíclica foi a primeira mensagem de um papa a tratar das mudanças climáticas e foi muito bem recebida. Influenciou o debate global sobre o clima. Ajudou a formar consenso sobre as mudanças climáticas justamente na ocasião da COP15 quando, pela primeira vez, 195 nações assinaram o Acordo de Paris se comprometendo a tomar medidas para conter o aquecimento global, estabelecendo metas para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. À medida que os humanos continuaram a aumentar as emissões da poluição dos combustíveis fósseis, suas preocupações com o futuro do planeta tornam-se progressivamente mais urgentes.