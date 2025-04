Ranking mostra falha de gigantes em barrar desmatamento; Suzano é exceção

O que aconteceu

Suzano é a mais bem colocada. A empresa de papel e celulose Suzano S.A. foi, pelo segundo ano consecutivo, a companhia mais bem colocada no ranking. A produtora brasileira declara que 100% de sua celulose e papel são verificados como livres de desmatamento e conversão, com a maior parte proveniente de plantações de eucalipto nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, no Brasil.

A Suzano atingiu 100% de sourcing certificado e livre de conversão de florestas. No entanto, suas plantações têm sido associadas a impactos negativos em ecossistemas vizinhos e comunidades locais, como o consumo excessivo de água e a poluição por pesticidas. De acordo com o relatório, a empresa reconheceu esses desafios e assumiu compromissos para enfrentá-los, como a meta de melhorar a disponibilidade hídrica em 44 bacias hidrográficas críticas até 2030.

Dados indicam que o progresso nas promessas das empresas estacionou. Em sua 11ª edição, o relatório inclui 500 empresas (150 a mais que a edição anterior), nove commodities de impacto florestal (carne, couro, soja, óleo de palma, madeira, celulose e papel, cacau, café e borracha) e abrange todos os tipos de florestas, representando 85% das florestas do mundo. Juntas, essas cadeias produtivas são responsáveis por cerca de 60% do desmatamento global.

Compromissos insuficientes. Uma das principais conclusões do relatório é a falta de compromissos abrangentes e a fraca implementação por parte das empresas. Apenas 27% das empresas avaliadas divulgaram metas sobre desmatamento para todas as commodities segundo as quais são avaliadas.

Quase dois quintos (39%) têm compromissos parciais, cobrindo apenas algumas commodities. A avaliação identificou 168 (34%) como "retardatárias", que atrasam o progresso na eliminação do desmatamento. Dessas, 24 são consideradas "retardatárias persistentes", que nunca assumiram compromissos contra o desmatamento, mesmo após uma década de monitoramento. Algumas companhias, como a gigante da carne JBS, chegaram a recuar em promessas feitas anteriormente.