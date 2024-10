É preciso ousadia do governo para ser 'líder verde', diz Kamila Camilo

Ecoa: O que podemos esperar da COP16 e em que contexto ela acontece?

Kamila Camilo: Nunca antes foi tão importante abordar biodiversidade, especialmente no contexto de perdas. Estamos falando muito de mitigação e corte de emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE), mas ainda não se criou um mercado para tratar as necessidades da biodiversidade e frear as perdas. A impressão que tenho é que não damos o devido valor, inclusive financeiramente, mas é preciso apoio e dinheiro para o tema fluir. O mundo perde 150 espécies por dia, um alto índice de extinção.

Mas, nunca se calculou a perda econômica disto, algo que pode motivar a mudança.

Estamos claramente vendo os problemas gerados pelas mudanças climáticas, como as queimadas no interior de São Paulo e no Pantanal, causando danos que estavam previstos para daqui a 50 anos se nada fosse feito. Assim como as enchentes no Rio Grande do Sul, que impactaram centenas de milhares de pessoas.

Como o evento pode ampliar o financiamento para projetos de restauração e proteção da biodiversidade?

Vejo mais projetos do que práticas estabelecidas, pois restauração e regeneração demandam altos investimentos. Além disto, as COPs da Biodiversidade costumam ser mais técnicas, diferentemente das Conferências de Mudanças Climáticas, que neste ano terá a 29ª edição, no Azerbaijão, em novembro, e que virou um balcão de networking.