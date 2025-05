Garrafas PET ajudam a flutuação de embarcações no Paraná

Você teria coragem de sair por aí navegando em barcos que flutuam com garrafas PET? A Fluvimar, fábrica de embarcações do interior do Paraná, garante que este material é uma alternativa segura, eficaz, econômica, além de, claro, ambientalmente responsável.

A empresa utiliza cerca de 3 toneladas de garrafas PET vazias por ano na fabricação de suas embarcações, que vão desde barcos simples até lanchas e catamarãs.

O sistema é simples e inteligente: as garrafas recicladas são armazenadas dentro de compartimentos nos cascos dos barcos, garantindo estabilidade. Elas criam uma espécie de câmara de ar leve e resistente, e assim compõem a base de flutuação de vários modelos de embarcações, além de plataformas e decks que ficam sobre a água. "Elas não furam, não vazam e ainda ajudam a reduzir o uso de isopor, que é muito mais agressivo ao meio ambiente", explica Raquel Oliveira, CEO da Fluvimar.