Qual é o potencial do Brasil para ampliar economia circular?

"O Brasil tem uma riqueza gigantesca, tanto do ponto de vista de ativos biológicos - princípios ativos, substâncias - quanto do próprio conhecimento ancestral", afirma Ribeiro. "Temos exemplos na Amazônia da cadeia do pirarucu ou mesmo cadeias mais tradicionais como a do suco de laranja, do açúcar e álcool. São cadeias onde nada se perde, tudo é reaproveitado."

Em outro exemplo prático, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveu um projeto para usar cera de carnaúba - uma matéria-prima brasileira - para aumentar a conservação de frutas, reduzindo o desperdício e o tempo de vida de prateleira. "É uma biotecnologia de um conhecimento tradicional brasileiro que está sendo aproveitado", afirma Ribeiro.

Um estudo do Ministério do Meio Ambiente estima que a economia circular tem o potencial de gerar até 7 milhões de empregos no Brasil até 2030, especialmente nos setores de reciclagem, reúso e remanufatura.

Empresas começam a aderir, mas transição exige escala

Seis em cada dez indústrias brasileiras adotam práticas de economia circular, segundo uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que será divulgada no Fórum Mundial de Economia Circular.

A ação circular mais frequente é a reciclagem de produtos, presente em um terço das empresas (34%). Em seguida, o oferecimento e ou reparo dos itens durante o uso (32%) e a utilização de recurso reciclado ou recuperado nos produtos (30%).