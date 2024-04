O ESG está morto? Ceticismo e regulamentações marcam nova fase

"Uma empresa de agronegócios vai enfrentar o risco real de trabalhadores não quererem morar em determinado local por medo da falta de água. A própria logística é afetada pelos danos climáticos, quando uma estrada é destruída, por exemplo, e isso acaba motivando a adoção da agenda ESG", diz Arbex.

Outros dois fatores são a competitividade, pois as empresas que adotam a agenda ESG são favorecidas na hora de buscar um financiamento, e o comportamento dos consumidores. Atualmente, 69% do público consumidor jovem opta, sempre que pode, por produtos de reconhecido compromisso social ou ambiental.

Para o presidente da KPMG do Brasil, Charles Krieck, a mudança concreta significa deixar de ser uma empresa de pensamento "carbono neutro" para uma de "carbono zero". "Deixamos de compensar as emissões para evitar as emissões."

De acordo com Krieck, a partir do momento em que as práticas ESG são incorporadas por uma empresa, outras são forçadas, mesmo que indiretamente, a seguir certos padrões. "Optamos por reduzir as viagens corporativas e, sempre que possível, usar veículos movidos a combustíveis não fósseis. Isso começa a influenciar os nossos fornecedores, porque não adianta eu fazer isso se meus fornecedores não estiverem preocupados."

Regulamentações estão surgindo

"Tradicionalmente estamos acostumados a usar os recursos até o fim, mas isso está mudando. É preciso entender as oportunidades sociais e econômicas. A sustentabilidade precisa se tornar normal. Os governos precisam avançar em criar marcos de políticas públicas", diz Pradilla. E, aqui, entra o terceiro fator que serve para impulsionar as ações ESG: as regulamentações que estão surgindo.