Sistema de IA mapeia funcionários e pode prever demissões

Como você está se sentindo hoje? Esta é uma das perguntas que você teria que responder se trabalhasse em uma empresa com o sistema Factorial One instalado. Trata-se de uma Inteligência Artificial que mapeia a evolução, sentimentos e desempenho de todos os colaboradores. Com estes dados é possível prever comportamentos, como uma possível demissão ou um burnout, por exemplo.

O sistema foi desenvolvido pela Factorial, startup unicórnio desenvolvedora de softwares para gestão e centralização de processos de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, que atua em 8 países, e tem sede em Barcelona.

O Factorial One centraliza em uma única página todo o histórico do colaborador. Com o apoio da IA, o sistema oferece em segundos uma previsão de comportamentos, identifica probabilidades de promoções ou retenção orçamentária e muito mais. São relatórios, gráficos e análises prontas que ajudam não somente o RH, mas também os gestores nas tomadas de decisões. Tudo de maneira rápida.