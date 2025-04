Empresa alemã fabrica bicicleta de plástico descartado nos oceanos

A cada ano, 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos, formando ilhas de lixo maiores que países inteiros, contaminando as águas, e, sim, ameaçando a vida no planeta. Para limpar a sujeirada é preciso de uma força-tarefa e ideias do que fazer com todo este plástico são sempre bem-vindas.

A igus, empresa alemã de polímeros de alto desempenho para movimentação, criou uma bicicleta composta por mais de 50% de plástico reciclado a partir do descarte nos oceanos. Metade do material das rodas e do quadro são feitos com redes de pesca reutilizadas.

Para esta fabricação, a empresa firmou parcerias com organizações de coleta e de pesca. Ao chegarem na fábrica, os resíduos são lavados e triturados antes de serem reciclados mecanicamente. Esse processo gera grânulos 100%

reciclados que serão parte do quadro, rodas e guidões da bicicleta.