Como a Unilever recicla mais embalagens plásticas do que produz

Mesmo se fizermos um esforço imaginativo, não conseguiríamos ter a real dimensão do tamanho - e, obviamente, do impacto - de uma empresa como a Unilever. Pense em uma companhia cujos produtos são usados por nada menos do que 3,4 bilhões de pessoas todos os dias em todo o mundo. É um consumo de quase metade da população do planeta. E isso inclui a sua casa, uma vez que a Unilever está presente em 100% dos lares brasileiros.

Dar conta dessa quantidade de embalagens colocadas no mercado diariamente é um desafio tão gigante quanto sua produção. Pode parecer impossível reciclar tudo isso, mas não é. A empresa acaba de anunciar que conseguiu, no ano passado, comprovar que coletou e reciclou mais embalagens plásticas do que vendeu no Brasil. Isso significa a coleta e processamento de resíduos plásticos equivalentes a 115% do peso de todas as embalagens deste material vendidas no país.

Esta conquista foi graças a uma força-tarefa que envolveu uma rede de empresas recicladoras que fizeram a mágica acontecer, coletando, tratando e reciclando esta montanha de embalagens plásticas pós-consumo. Uma destas parcerias é o programa "Mãos pro Futuro", uma iniciativa setorial coordenada pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) que investe em cooperativas de catadores para aumentar a coleta e reciclagem de embalagens. "A força vem das parcerias e do trabalho coletivo", aponta Juliana Marra, diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Unilever.