Como é possível financiar a proteção da Amazônia?

Manter 80% da região como áreas de conservação - o que incluiria as terras indígenas - exigiria entre US$ 1,7 bilhão e US$ 2,8 bilhões anualmente, além de entre US$ 1 bi e US$ 1,6 bilhão em custos estabelecidos, segundo uma estimativa recente.

Como o financiamento público não conseguirá por si só cobrir a lacuna, os governos precisam trabalhar para implementar regulamentações financeiras e incentivos que encorajem as empresas a se moverem rumo a uma economia do desmatamento zero, diz Villanueva. "É fundamental atrair investidores e construir capacidades para projetos com soluções com base na natureza, de modo a potencializar o capital privado."

Se faz necessário encontrar meios de honrar o valor das florestas e realizar a transição para um modelo econômico mais sustentável na região, diz Fontes. Um relatório recente do WRI destacou que a transição para uma economia livre de desmatamento que inclua a agricultura de baixa emissão e a restauração da floresta exigiria em torno de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil ao ano, acumulando cerca de US$ 533 bi até 2050.

Fontes destaca o potencial do Tropical Forests Forever Facility (TFFF), uma proposta brasileira para a criação de um fundo de investimentos para preservar as florestas tropicais em todo o mundo que teria o objetivo de arrecadar US$ 250 bilhões de países com fundos soberanos de riqueza e investidores privados. "Este é um fundo que poderia realmente apoiar o Brasil e outros países a realizar a transição de uma economia extrativista para outra sustentável.

Paralelamente à TFFF, outra solução de longo prazo para a Amazônia pode ser encontrada no mecanismo de financiamento Jurisdictional Redd+ (JREDD), afirma José Otavio Passos, diretor para a Amazônia da ONG ambiental The Nature Conservancy.

Através do JREDD, empresas ou governos fornecem pagamentos a Estados ou nações para redução do desmatamento em grandes áreas, em troca de créditos de carbono verificados.