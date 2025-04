Cadeiras de milhões: como cédulas de dinheiro com defeito viram móveis

As cédulas são fabricadas com um tipo de papel constituído por três camadas sobrepostas, como se fosse um sanduíche. A parte do meio é feita de 100% algodão, e as outras, em geral, são compostas por uma pasta de madeira. Elas precisam sair da Casa da Moeda lisinhas e sem nenhum defeito ou amassado, caso contrário são inutilizadas. A cada ano, a impressão das notas cresce cerca de 7%.

Segundo o Banco Central, mais de 90% das cédulas fora de uso são encaminhadas para coprocessamento e utilizadas como combustíveis de fornos para fabricação de cimento.

Malvezzi afirma que tem um contrato com a Casa da Moeda, que vende à sua empresa todos os seus resíduos. As notas chegam já picotadas, prontas para serem encaminhadas a diversos usos.

"As soluções são inúmeras, porque é possível misturar os resíduos com diferentes tipos de material e gerar novos ciclos de vida. Podemos fazer, por exemplo, uma estátua de Cristo Redentor para decoração com poliéster ou filamentos de impressão 3D, ou ainda uma cadeira. O papel-moeda hoje tem um valor intrínseco muito importante", completa o empresário.