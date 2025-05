Vinícola brasileira traz carta de vinhos em homenagem à cultura iorubá

O Brasil conta hoje com mais de mil vinícolas espalhadas por quase todo o país. Só a região sul concentra cerca de 90% da produção nacional. Segundo o governo do RS, há uma expectativa de safra de mais de 700 mil toneladas de uva em 2025, produzidas por cerca de 15 mil famílias. Pela primeira vez na história, entre estas famílias, está o economista Michael Scott Carter, um homem negro.

Carter é nascido em Chicago, nos Estados Unidos, e escolheu estas terras brasileiras porque decidiu empreender em uma viticultura bem especial: por meio dos vinhos, ele busca uma união entre a cultura brasileira e a africana.

São 4 tipos de vinhos (branco, tinto, rosé e reserva) que trazem nomes em iorubá, idioma falado em alguns países da África, como Nigéria e Benin. Todos iniciam com a palavra Ilé, que significa "casa", em iorubá. O vinho branco, chamado Ilé Amo, faz referência ao solo brasileiro e suas flores e frutos. O rosé é o Ilé Amogo, que evoca a ideia de prosperidade, representando a intensidade das frutas vermelhas. E o tinto é o Ilé Amora, que faz referência ao amor e à paixão.

"Eu queria criar um vinho que contasse a história inteira do Brasil e expressasse a história das Américas de muitas formas. E o foco está na terra, que é onde tudo começa e onde tudo termina", diz Carter. Ele reforça a importância de estimular que outros profissionais negros entrem no setor, promovendo o aumento do consumo e do conhecimento desta parcela da população sobre os vinhos.