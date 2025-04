Enel transforma terrenos de linhas de transmissão em hortas urbanas

Onde houver terra é possível plantar comida - e esta máxima vale até para os lugares mais improváveis nos centros urbanos. Quem diria, por exemplo, que aos pés daquelas imensas torres metálicas de transmissão de energia, cravadas nas cidades, já está brotando muita couve, beterraba, espinafre, entre outras hortaliças? E estas verduras vêm alimentando centenas de pessoas.

O projeto Hortas em Rede, uma parceria da Enel Distribuição São Paulo com prefeituras e instituições, utiliza os terrenos das linhas de transmissão para desenvolver hortas urbanas. O resultado são alimentos frescos brotando de um espaço que era antes inutilizado, mas que agora promove inclusão social, sustentabilidade - e mata a fome.

A iniciativa começou em 2018 e hoje já conta com 50 hortas ativas em São Paulo e na região metropolitana. O objetivo é estabelecer hortas em regiões com grande concentração habitacional, com foco em pessoas em vulnerabilidade social. O projeto proporciona capacitação profissional, inclusão social e geração de renda por meio da comercialização dos produtos cultivados localmente pelos participantes.