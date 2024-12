Degelo do permafrost pode liberar bilhões de toneladas de carbono

O permafrost, composto por terra, rochas, sedimentos e gelo, funciona como um enorme reservatório de carbono. Ele preserva materiais orgânicos acumulados há milhares de anos em climas frios em altas latitudes do hemisfério Norte. As condições do solo impedem a decomposição microbiana do material orgânico acumulado no passado durante verões relativamente quentes.

Atualmente, estima-se que os três metros superiores de solos de permafrost congelado terrestre armazenam cerca de 1.035 gigatoneladas de carbono (GtC), volume que supera em 50% o carbono presente na atmosfera. Além disso, o permafrost submarino guarda matéria orgânica adicional estimada entre 1.518 e 4.982 GtC, com a melhor estimativa sendo 2.822 GtC.

O permafrost também armazena grandes quantidades de metano congelado e outros gases em depósitos conhecidos como hidratos de gás associados ao permafrost. Uma estimativa conservadora sugere que cerca de 20 GtC estão atualmente bloqueadas em hidratos de gás associados ao permafrost.

O descongelamento do permafrost levaria à liberação dos GEE que ele armazena, consequentemente acelerando o aquecimento global. O risco de isso acontecer é tremendamente preocupante.

Nas últimas quatro décadas, o Ártico, um mar de gelo, aqueceu quase quatro vezes mais rápido do que o restante do planeta. Esse fenômeno é causado por um ciclo vicioso de perda de gelo marinho. O gelo reflete a maior parte da radiação solar. Com menos gelo, as águas do Ártico absorvem mais calor. Com águas mais quentes, o degelo aumenta. E assim instala-se um perigoso ciclo de retroalimentação, chamado de feedback climático.

O mesmo processo acontece no permafrost. As mudanças climáticas em curso causam o degelo dos solos do permafrost, o que leva à subsidência, erosão e potencial colapso do solo previamente congelado em diversas regiões. O degelo causa a degradação da matéria orgânica e a dissociação dos hidratos de gás associados ao permafrost, liberando dióxido de carbono e metano na atmosfera.