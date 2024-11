Ano de 2024 deverá ser o mais quente já registrado, diz ONU

Isso é claramente visível nos oceanos do mundo, que absorvem cerca de 90% do excesso de calor do aquecimento global. Eles já haviam atingido um recorde de calor em 2023, e os dados preliminares de 2024 mostram uma continuação dessa tendência.

Essa elevação do calor oceânico persistirá ainda por séculos ou até milênios e seus efeitos de longo prazo serão sentidos pelas próximas gerações, alerta o relatório.

Ao mesmo tempo, geleiras do mundo todo estão derretendo num ritmo acelerado.

Em 2023, as geleiras recuaram mais rapidamente do que nunca desde que os registros começaram, em 1953 - perdendo o equivalente a cinco vezes o volume de água do Mar Morto. Essa perda é atribuída ao derretimento extremo na América do Norte e na Europa.

O rápido derretimento das geleiras contribui para o aumento do nível do mar, que agora está vem se elevando mais do que o dobro da taxa observada entre 1993 e 2002.

Custo econômico e humano

As consequências do aquecimento global estão sendo sentidas em todo o mundo. Em 2024, eventos climáticos extremos causaram perdas humanas e econômicas devastadoras. De ondas de calor mortais a inundações torrenciais, ciclones tropicais, incêndios florestais e secas severas, as comunidades lutam para lidar com uma nova realidade de desastres climáticos mais frequentes e intensos.