É o fim da Antártida? Continente está ficando verde e isso é um problema

Dados inéditos de satélites da NASA indicam que a Antártida está ficando mais verde, especialmente na Península Antártica, onde a vegetação cresceu significativamente nas últimas décadas. Entre 1986 e 2021, a cobertura vegetal aumentou de 0,863 km² para 11,947 km², refletindo um processo que está longe de ser positivo.

O que aconteceu

Pesquisa contou com a participação de instituições renomadas e utilizou imagens de satélite captadas ao longo de 35 anos. A pesquisa, conduzida por uma equipe internacional de cientistas liderada por Thomas P. Roland, da Universidade de Exeter, e Oliver T. Bartlett, da Universidade de Hertfordshire, foi publicada na revista Nature Geoscience. O estudo contou com a colaboração de especialistas do British Antarctic Survey e de outras instituições acadêmicas renomadas, utilizando imagens de satélite coletadas ao longo de 35 anos para analisar mudanças na vegetação da Península Antártica.

O aumento da vegetação está ligado ao aquecimento acelerado na região. Cientistas apontam que as temperaturas na Península Antártica subiram a uma taxa de 0,34°C por década desde os anos 1950, bem acima da média global. "A Antártida está esquentando a uma taxa muito superior à média global, e as consequências são visíveis na expansão rápida e contínua de vegetação em áreas anteriormente cobertas por gelo", afirmou a equipe de pesquisadores.