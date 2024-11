Carro antibêbado: como novo sistema impedirá que você dirija após beber

Uma dessas medidas é a integração obrigatória de bafômetros aos sistemas de ignição dos veículos. O carro só ligará se não sentir cheiro e detectar indícios de 'bêbado ao volante'.

Nos Estados Unidos, foi aprovada no ano passado uma lei que determina que todos os carros novos vendidos deverão vir equipados de fábrica com um bafômetro embutido, como dispositivo de segurança, a partir de 2026. O dispositivo, conhecido como 'breathalyzer' ou 'alcohol ignition interlock', impediria que o carro seja ligado caso o nível de álcool no organismo do condutor esteja acima do limite legal.

Alguns países da Europa, como França, Itália e Inglaterra, também estão avançando nessa direção de exigir futuramente os bafômetros embarcados, estudando regulamentações detalhadas sobre a instalação facilitada de bloqueadores de ignição por álcool em veículos motorizados.

No Brasil, um debate similar está ocorrendo no Congresso Nacional, onde o Projeto de Lei 1437/20, proposto pelo deputado federal Bosco Costa (PL-SE), sugere a obrigatoriedade de bafômetros em todos os veículos como uma ferramenta de prevenção de acidentes causados por embriaguez ao volante. O projeto brasileiro prevê a instalação progressiva do dispositivo em veículos novos e, eventualmente, em toda a frota nacional.

A medida alteraria o Código de Trânsito Brasileiro e vincularia o bafômetro ao sistema de partida do motor, impossibilitando que motoristas embriagados possam dirigir. Com a tecnologia já disponível, o debate agora se volta para a viabilidade, a aceitação pública e as implicações legais dessa mudança.

Outra proposta em análise é o Projeto de Lei 2176/07, do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT-MA, vice-líder do governo na Câmara, que sugere a instalação de um sensor de ar alveolar (bafômetro passivo) capaz de identificar, no ambiente interno do carro, se o motorista consumiu bebida alcoólica em nível acima do permitido para dirigir, travando automaticamente a ignição do veículo em caso positivo.