Ferrari enferrujada é resgatada no Maranhão e volta à vida; quanto vale?

Depois de passar por um processo de restauração completa desde fevereiro de 2023, finalmente voltará para as ruas na próxima semana uma Ferrari Modena 360, ano 2003, com apenas 15 mil quilômetros rodados.

O carro de luxo se encontrava em estado de abandono, envolvido em processo de espólio, quando foi resgatado pelo atual proprietário.

Giovanne Biaseto, um empresário do setor de materiais elétricos de Bragança Paulista (SP), conta ao UOL Carros que adquiriu em 2020 a Ferrari por cerca de R$ 400 mil a Ferrari, após muita negociação com a mulher do antigo dono, que havia falecido no Maranhão e deixado vários bens a seus herdeiros.