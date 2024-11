Cybertruck vira febre entre famosos mesmo sem Tesla vender carros no Brasil

A Tesla Cybertruck ainda não está à venda no Brasil, mas já se tornou um fenômeno entre celebridades. Nas últimas semanas, figuras públicas como o influenciador Danielzinho Grau, o cantor Filipe Ret e o ex-pugilista Popó Freitas apareceram nas redes sociais com a famosa picape elétrica, cujos valores de importação podem ultrapassar os R$ 2 milhões.

A febre do modelo em nosso país, mesmo sem representação oficial da Tesla, ocorre por meio da importação independente, um processo que encarece significativamente o veículo. Com valores de fábrica nos Estados Unidos variando entre US$ 74.490 (aproximadamente R$ 428 mil) e US$ 94.490 (cerca de R$ 543 mil) para a versão mais potente, a picape chega ao Brasil com valores que podem ultrapassar os R$ 2 milhões, devido a custos adicionais como transporte, impostos de importação e a falta de uma rede de assistência técnica homologada