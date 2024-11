Novo SUV da Volks tem nome revelado e chega em 2025; veja o que já sabemos

De acordo com Marlos Ney Vidal, o Tera terá dimensões bem parecidas com as do Skoda Fabia, utilitário esportivo da subsidiária tcheca do Grupo Volkswagen que já foi utilizado para testar componentes do modelo brasileiro.

Como referência, o Fabia tem 4,10 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,45 m de altura - é, portanto, um pouco mais largo e mais baixo do que o Nivus, que mede 1,49 m do teto até os pneus.

Design

Imagem: Alessandro Reis/UOL

As fotos do exemplar exposto no Rio de Janeiro revelam alguns detalhes, como as rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, detalhes pretos e desenho exclusivo.