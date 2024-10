Carro ou barco? BYD lança SUV híbrido que consegue flutuar na água

Esta é a newsletter Carros do Futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Braço de luxo da BYD na China, a YangWang apresentou nesta semana seu mais recente SUV híbrido, batizado como U8. O veículo, com sua habilidade de 'giro de tanque', consegue navegar em águas profundas, inclusive em marcha a ré, o que seria impensável em qualquer situação de entrar água e não afogar o motor.