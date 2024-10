Tesla da Quebrada: Cybertruck vira prêmio em rifa ilegal por R$ 0,99

Embora sua notoriedade venha do mundo do funk, é através da promoção de rifas online que ele ganhou destaque, sorteando itens de alto valor como barcos de luxo e carros esportivos. Os bilhetes são frequentemente vendidos a preços simbólicos, fazendo com que muitas pessoas se sintam atraídas pela possibilidade de ganhar prêmios exorbitantes - gerando lucros ainda maiores para os organizadores.

As rifas virtuais, que prometem prêmios de alto valor a partir de bilhetes baratos, se tornaram uma prática comum entre influenciadores digitais. Contudo, esse tipo de sorteio é considerado ilegal no Brasil, uma vez que não conta com registro nos órgãos competentes e não segue as regulamentações estabelecidas.

De acordo com o Ministério da Fazenda, "as rifas são proibidas no Brasil. A única forma de sorteio com venda de bilhetes permitida no Brasil é a realizada por entidades beneficentes". Para que eles sejam legalizadas, devem seguir a Lei 5.768/1971 e o Decreto 70.951/1972, que exigem autorização do Ministério da Fazenda, incluindo a apresentação de documentação e o pagamento de taxas.

Essa situação ressalta a falta de regulamentação e supervisão sobre rifas e sorteios promovidos por influenciadores digitais, que muitas vezes tentam transmitir uma falsa impressão de legalidade, alegando que suas rifas são uma forma de filantropia.

A prática de realizar sorteios com bens de alto valor, como a Tesla Cybertruck, sem o devido respaldo legal, pode representar um risco significativo para os consumidores, mas a principal preocupação do poder público é o risco de lavagem de dinheiro.

Para se ter uma ideia, em julho deste ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou a Operação Rifa$, que investiga o influenciador Nego Di e sua mulher, Gabriela Sousa, por suspeita de lavagem de dinheiro através de rifas virtuais ilegais. A investigação apontou que o casal movimentou cerca de R$ 2,6 milhões com essas atividades.