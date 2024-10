Governadores de 6 estados se opõem a Lula e rejeitam cobrar por novo DPVAT

O seguro também é importante para a retomada do pagamento de indenizações à vítimas de trânsito. Entre 1 de janeiro e 14 de novembro de 2023, foram recepcionados e pagos 354,6 mil solicitações de indenização no valor total de R$1,3 bilhão, pagos a mais de 346,8 mil beneficiários pela Caixa - operadora do fundo. Os pagamentos deixaram de ser realizados a partir de 15 de novembro do ano passado por falta de recurso no fundo, já que o DPVAT estava suspenso desde 2021. Os valores da indenização vão de até R$ 2,7 mil para despesas de assistência médica e suplementares e R$ 13,5 mil para morte e invalidez permanente causada por sinistros no trânsito.

O valor exato do SPVAT ainda será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), com uma projeção entre R$ 50 e R$ 60 por ano, dependendo do tipo de veículo. Uma parte da arrecadação, entre 35% e 40%, será destinada aos estados e municípios, com o objetivo de financiar melhorias no transporte público e contribuir para programas de mobilidade urbana.

Estados favoráveis à cobrança

Apesar das resistências, alguns estados já declararam que farão a cobrança do SPVAT, justificando a medida como essencial para garantir o pagamento de indenizações e reforçar os serviços públicos de saúde, especialmente o SUS.

Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Sergipe estão entre as unidades da federação que confirmaram sua adesão à cobrança, com o governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltando a importância de proteger as vítimas de acidentes e manter os recursos para assistência médica.