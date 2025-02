Controle no cérebro e ajuda de bactérias: o interior do 'carro do futuro'

Até agora, a aposta são telas gigantes para ocupar o espaço do volante. A fornecedora chinesa Yangfeng é direto ao ponto e apresentou um conceito no qual uma televisão de tela curvada se encaixa no painel.

Fornecedora chinesa Yangfeng projetou cabine que vem pronta, é ideal para táxis autônomos e promete ser muito mais barata Imagem: Divulgação

A ideia é que a fabricação e a manutenção dos componentes sejam o mais simples possível. Isso porque os carros autônomos, prevê-se, terão seu primeiro boom quando aplicativos como a Uber lançarem suas frotas com esses carros. A TV central se conecta aos celulares dos ocupantes, que podem acessar redes sociais e streamings, com headsets para cada banco.

A Mercedes-Benz estreará seus carros de nível 4 pelo topo do catálogo, então está mais preocupada com tecnologias extremas, que não são baratas. Uma delas é um controle remoto que lê pensamentos dos ocupantes para controlar uma tela de quase 80" do conceito Vision AVTR.

Não espere algo para "amanhã. Mas esse recurso já não é só ficção científica", explica a Mercedes, que baseia o sistema em equipamentos utilizados por neurocirurgiões.