Popó e sua nave: Cybetruck vira febre dos famosos e surge até na periferia

Com capacidade de carga de 1.100 kg e podendo rebocar 5.000 kg, o Cybertruck chega aos 210 km/h em sua versão mais completa, que acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,6 segundos. A potência do modelo em suas três versões é de, respectivamente, 319 cv, 608 cv e 857 cv.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.