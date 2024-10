Homem usa tanque de guerra para pedir lanche no McDonald's; veja

Ganhador do campeonato de Homem Mais Forte do Mundo em 2017, Eddie Hall publicou um vídeo no YouTube no qual aparece com um tanque de guerra FV 433 SPG do exército britânico buscando comida no McDonald's.

O que aconteceu

O vídeo foi gravado no Reino Unido. Nele, Eddie Hall aparece no drive-thru do McDonald's com um tanque de guerra.

Com a altura para ser atendido sendo de no máximo 2,6 metros, ele teve que desinstalar uma metralhadora que estava no teto do tanque - que o fazia chegar a 3,5 metros.