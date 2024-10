Nova RAM 1500: como anda a picape mais rápida vendida do Brasil

Modelo que marcou o início da retomada das picapes grandes no mercado brasileiro, a RAM 1500 passa por uma importante mudança de meio de vida, com atualizações no visual, tecnologia e motor. Após a chegada das rivais Ford F-150 e Chevrolet Silverado, o produto ganha bons argumentos para encarar a concorrência e tentar conquistar a liderança da categoria.

São duas versões, Laramie e Laramie Night Edition. A lista de equipamentos é praticamente a mesma, mas a segunda se diferencia pelo visual com detalhes escuros - enquanto a primeira investe mais em cromados. Os preços são de R$ 540.990 e R$ 555.990, respectivamente.

As mudanças estéticas no exterior e cabine, assim como as tecnologias que a RAM 1500 recebeu, você confere aqui. Agora, chegou o momento de ver como anda o modelo renovado, que ficou mais potente e veloz. Aliás, tão ágil que conseguiu tirar da média Ranger Raptor o posto de picape mais rápida do Brasil.