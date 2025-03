Por que novo Audi A3 Sedan 2025 chega para roubar clientes do BMW Série 3

Os sedãs médios não estão mais se destacando no mercado de veículos no Brasil. Porém, quando olhamos para o segmento premium, o Série 3 briga com o irmão X1 pelo posto de mais emplacado. Assim, as concorrentes também querem ter produtos para concorrer pelo cliente dessa categoria, especialmente com a versão mais vendida do BMW - 320i.

Quando era montado no Brasil (de 2015 a 2020), o A3 Sedan era o três-volumes mais vendido da Audi. Mesmo sendo menor que Série 3 e Classe C (da Mercedes-Benz), conquistava alguns clientes desses produtos por ter preço competitivo e boa lista de equipamentos. Já o A4, verdadeiro rival desses dois carros, nunca conseguiu fazer frente a eles no mercado nacional.