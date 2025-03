'Vale Tudo': carros da versão de 1988 mostram mudança profunda no Brasil

Estreia nesta segunda-feira (31) na TV Globo o remake da novela "Vale Tudo", na faixa das 21 horas. Desde que a releitura do clássico de 1988 foi anunciada, ainda no ano passado, há um debate sobre como será feita a adaptação do Brasil daquela época para o de hoje. Isso porque a trama era focada nos problemas sociais de um país que até mantém muito em comum com o fim dos anos 80, mas em um contexto bem diferente.

E um dos símbolos maiores da mudança pela qual passou o Brasil de 1988 para cá é a indústria automobilística. Ela tinha uma realidade completamente diferente, com apenas quatro grandes marcas globais não apenas produzindo, como também vendendo carros no País. As importações de automóveis estavam proibidas desde abril de 1976, e só voltariam a ser permitidas em maio de 1990, durante o governo de Fernando Collor - em 88, o presidente era José Sarney.

Por isso, no núcleo dos poderosos, nada de modelos de Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, Land Rover ou Volvo. Ferrari, Lamborghini e Aston Martin? Nem pensar! Tentando traduzir fielmente a realidade do Brasil, os ricos guiavam carros mais sofisticados das fabricantes locais, modelos fora de série de marcas brasileiras ou automóveis de luxo dos anos 70.