O que o novo Honda City Hatchback Touring 2025 tem de melhor. E pior

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Eu passei uma semana com um City Hatchback da versão topo de linha, Touring. Viajei, com o modelo, 900 km. Agora, chegou o momento de dizer quais são seus principais pontos positivos e negativos. Antes disso, um breve resumo sobre as mudanças na linha 2025.

Houve reestilização, com alterações na grade (maior e do tipo colmeia) e para-choques. Por dentro, o console foi redesenhado para receber o freio de estacionamento eletrônico. Além disso, a central multimídia traz nova interface, e ganhou Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Pontos positivos

O maior destaque do City Hatchback é o espaço traseiro, bem superior à média da categoria de hatches compactos. Pernas e cabeças de dois ocupantes ficam bem acomodados, e o banco é levemente inclinado, dando mais conforto e amplitude. Além disso, há saída de ar-condicionado e duas entradas USB para quem vai nessa parte do carro.