Fiat faz dobradinha, Creta despenca; veja os carros mais vendidos de março

Mas se o hatch se recupera, o Creta é que se deu mal agora. O modelo saiu do "top 10" (leia mais detalhes abaixo). De volta a esse grupo, o Toyota Corolla Cross continua brilhando em 2025. Com 5.834 emplacamentos, apareceu na sexta colocação do ranking de vendas. Assim, novamente lidera a categoria de SUVs médios.

Já o Chevrolet Onix, um dos quatro mais vendidos de 2024, ficou apenas na sétima colocação em março. A VW Saveiro foi oitava, o Honda HR-V nono e o Renault Kwid, décimo (veja detalhes abaixo).

SUVs compactos

O segmento de SUVs vem passando por algumas mudanças no ranking de vendas neste início de ano. Entre os compactos, o T-Cross mantém a liderança, mas Tracker e Creta, que tradicionalmente brigavam pelo vice, passam por altos e baixos agora. Em março, o segundo mais vendido foi o HR-V (5.095 exemplares).

Esta alta do Honda tem uma razão: a marca aplicou, no mês passado, até R$ 15 mil de redução no preço do carro - e divulgou amplamente esta ação. O Kicks foi o terceiro mais vendido (4.519). Com isso, o Tracker caiu para a quarta posição (4.170). O quinto foi o Nivus (3.792).

Enquanto isso, o Creta, terceiro SUV compacto mais vendido em 2024, caiu para a sexta posição no ranking do segmento em março. O modelo teve 3.710 emplacamentos. Considerando a lista geral de vendas, o Hyundai aparece apenas na 17ª colocação.